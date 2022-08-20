«Астон Вилла» согласовала покупку форварда «Уотфорда» Сарра за 25 миллионов фунтов

«Астон Вилла» согласовала трансфер нападающего «Уотфорда» Исмаилы Сарра, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что сумма трансфера составит как минимум 25 миллионов фунтов без учета бонусов.

В сезоне-2022/23 Сарр забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 3 матчах чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Сарра в 24,3 миллиона фунтов.