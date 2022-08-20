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Сегодня, 22:50

«Астон Вилла» согласовала покупку форварда «Уотфорда» Сарра за 25 миллионов фунтов

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Астон Вилла» согласовала трансфер нападающего «Уотфорда» Исмаилы Сарра, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что сумма трансфера составит как минимум 25 миллионов фунтов без учета бонусов.

В сезоне-2022/23 Сарр забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 3 матчах чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Сарра в 24,3 миллиона фунтов.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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2
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
3
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-0 6
4
 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
6
 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
7
 Саутгемптон 3 1 1 1 5-7 4
8
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
9
 Брентфорд 3 1 1 1 8-5 4
10
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
11
 Челси 2 1 1 0 3-2 4
12
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
13
 Борнмут 3 1 0 2 2-7 3
14
 Астон Вилла 3 1 0 2 3-6 3
15
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
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 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
17
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Эвертон – Нот. Форест
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