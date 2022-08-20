«Астон Вилла» согласовала покупку форварда «Уотфорда» Сарра за 25 миллионов фунтов
«Астон Вилла» согласовала трансфер нападающего «Уотфорда» Исмаилы Сарра, сообщает Sky Sports.
Ожидается, что сумма трансфера составит как минимум 25 миллионов фунтов без учета бонусов.
В сезоне-2022/23 Сарр забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 3 матчах чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Сарра в 24,3 миллиона фунтов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
3
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
4
|Фулхэм
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
5
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Лидс
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
7
|Саутгемптон
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
8
|Брайтон
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
9
|Брентфорд
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|
10
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
11
|Челси
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
12
|Нот. Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
13
|Борнмут
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|
14
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
15
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
16
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|
17
|Эвертон
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
18
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|5-8
|1
|
19
|МЮ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
20
|Вест Хэм
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|14:30
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|1 : 0
|20.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|3 : 1
|20.08
|17:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|1 : 1
|20.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|3 : 2
|20.08
|17:00
|
Лестер – Саутгемптон
|1 : 2
|20.08
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|0 : 3
|21.08
|16:00
|
Лидс – Челси
|- : -
|21.08
|16:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|- : -
|21.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|22.08
|22:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|3
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|3
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|3
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|2
|
|
Джек Харрисон
Лидс
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Адам Смит
Борнмут
|3
|0
|3
|
|
Рис Джеймс
Челси
|2
|0
|2
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