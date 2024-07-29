«Астон Вилла» сделала предложение «Ман Сити» об аренде Филлипса

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, на 28-летнего англичанина претендует «Астон Вилла». Бирмингемский клуб сделал предложение об аренде игрока.

Ранее Филлипс заявил, что хочет покинуть «Манчестер Сити».

В январе 2024 года Филлипс был арендован «Вест Хэмом». В общей сложности футболист провел в минувшем сезоне 20 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.