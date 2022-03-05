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Сегодня, 19:57

«Астон Вилла» разгромила «Саутгемптон», «Брентфорд» победил «Норвич»

Екатерина Савостина
Корреспондент
«Астон Вилла» — «Саутгемптон» — 4:0.
Фото Reuters

«Астон Вилла» победила «Саутгемптон» в матче 28-го тура чемпионата Англии со счетом 4:0.

В составе победителей отличились Дэнни Ингс, Филиппе Коутинью, Дуглас Луис и Олли Уоткинс.

В другом матче «Брентфорд» победил «Норвич». Игра завершилась со счетом 3:1.

Хет-трик оформил нападающий «Брентфорда» Айван Тони. Единственный гол «Норвича» забил Теему Пукки.

«Астон Вилла» набрала 33 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Саутгемптона» 35 очков и 9-я позиция.

В активе «Брентфорда» 27 очков. Команда занимает 15-е место. «Норвич» находится на 20-м месте с 17 очками.

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
05 мар, 18:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
4:0
Саутгемптон
Голы
Уоткинс, 9 (1:0), Дуглас Луис, 44 (2:0), Коутинью, 52 (3:0), Ингс, 54 (4:0)
Астон Вилла
Мартинес Кэш Мингс Чемберс Янг Дуглас Луис Макгинн Коутинью (Буэндия, 81) Рэмси (Бэйли, 78) Уоткинс Ингс (Сансон, 72)
Саутгемптон
Форстер Стивенс Перро (Уокер-Питерс, 58) Беднарек Ромеу (Диалло, 77) Уорд-Проуз Армстронг Ливраменто Адамс Бройя Эль-Юнусси (Валери, 46)
Предупреждения
Уоткинс 74’  -  Ромеу 68’
Судьи
Бэнкес (Англия)
Англия. Премьер-лига. 28-й тур
05 мар, 18:00. Carrow Road (Норвич)
Норвич
1:3
Брентфорд
Голы
Тони, 32 (0:1), Тони, 52 (0:2), Тони, 58 (0:3), Пукки, 90+2 (1:3)
Норвич
Крул Бирам Гибсон Хэнли Уильямс (Ааронс, 81) Гилмор (Роу, 74) Норманн (Ле Мелу, 81) Маклин Рашица Пукки Саджент
Брентфорд
Райя Хенри Пиннок Янссон Айер (Роэрслев Расмуссен, 75) Нергор (Оньека, 59) Эриксен Янельт Канос (Висса, 82) Тони Мбеумо
Предупреждения
Гибсон 51’, Хэнли 80’  -  Айер 24’, Эриксен 40’, Янссон 79’, Роэрслев Расмуссен 89’, Мбеумо 90+1’
Судьи
Тэйлор (Англия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Брентфорд
ФК Норвич
ФК Саутгемптон
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
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5.03 15:30
Лестер – Лидс
 1 : 0
5.03 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 4 : 0
5.03 18:00
Бернли – Челси
 0 : 4
5.03 18:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 0 : 2
5.03 18:00
Норвич – Брентфорд
 1 : 3
5.03 18:00
Ньюкасл – Брайтон
 2 : 1
5.03 20:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
6.03 17:00
Уотфорд – Арсенал
 - : -
6.03 19:30
Ман. Сити – МЮ
 - : -
7.03 23:00
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 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

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 19
Диогу Жота

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Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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