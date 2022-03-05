«Астон Вилла» разгромила «Саутгемптон», «Брентфорд» победил «Норвич»

«Астон Вилла» победила «Саутгемптон» в матче 28-го тура чемпионата Англии со счетом 4:0.

В составе победителей отличились Дэнни Ингс, Филиппе Коутинью, Дуглас Луис и Олли Уоткинс.

В другом матче «Брентфорд» победил «Норвич». Игра завершилась со счетом 3:1.

Хет-трик оформил нападающий «Брентфорда» Айван Тони. Единственный гол «Норвича» забил Теему Пукки.

«Астон Вилла» набрала 33 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Саутгемптона» 35 очков и 9-я позиция.

В активе «Брентфорда» 27 очков. Команда занимает 15-е место. «Норвич» находится на 20-м месте с 17 очками.