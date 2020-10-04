«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль»: чемпион Англии пропустил 7 голов

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в матче 4-го тура чемпионата Англии — 7:2. Уже к перерыву бирмингемцы вели 4:1, хет-трик в их составе оформил Олли Уоткинс. Это первое поражение команды Юргена Клоппа в чемпионате Англии после пяти побед подряд (с учетом прошлого сезона).

Примечательно, что ранее крупное поражение потерпел принципиальный соперник «красных» «Манчестер Юнайтед», уступивший «Тоттенхэму» 1:6. Впервые за более чем столетнюю «МЮ» и «Ливерпуль» пропустили не менее шести голов в один день.

«Астон Вилла» с тремя победами в трех играх вышла на второе место в таблице АПЛ.

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Премьер-лига

4-й тур

«Астон Вилла» — «Ливерпуль» — 7:2 (4:1)

Голы: Уоткинс, 4 (1:0). Уоткинс, 22 (2:0). Салах, 33 (2:1). Макгинн, 35 (3:1). Уоткинс, 39 (4:1). Баркли, 55 (5:1). Салах, 60 (5:2). Грилиш, 66 (6:2). Грилиш, 75 (7:2).

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш (Эль-Мохамади, 80), Конса, Баркли, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис (Накамба, 80), Трезеге (Траоре, 87), Уоткинс.

«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Робертсон, Гомес (Джонс, 61), Александр-Арнолд, Вайналдум, Фабинью, Кейта (Минамино, 46), Роберту Фирмину (Милнер, 68), Салах, Жота.

Предупреждения: ван Дейк, 38. Дуглас Луис, 46. Накамба, 90+2.

Судья: Аткинсон.

4 октября. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».