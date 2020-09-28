«Астон Вилла» разгромила «Фулхэм»

«Астон Вилла» в гостевом матче 3-го тура чемпионата Англии разгромила «Фулхэм» (3:0). Хозяева потерпели третье поражение на старте и занимают последнее, 20-е место в таблице. Гости одержали вторую победу.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 3-й тур

«Фулхэм» — «Астон Вилла» — 0:3 (0:2)

Голы: Грилиш, 4 (0:1). Хурихэйн, 15 (0:2). Мингс, 48 (0:3).

«Фулхэм»: Ареола, Одуа, Рим, Тете (Камара, 39), Хектор (Ле Маршан, 58), Брайан, Кэрни, Замбо Ангисса, Митрович, Иван Кавалейру, Рид (Кебано, 78).

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Хурихэйн (Рэмси, 77), Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис (Накамба, 87), Трезеге (Траоре, 84), Уоткинс.

Предупреждения: Таргетт, 11. Рид, 11. Кэрни, 23. Брайан, 45+3. Одуа, 47. Макгинн, 59. Ле Маршан, 68. Мингс, 90+1. Камара, 90+1.

Судья: Аттуэлл.

28 сентября. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».