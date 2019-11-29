«Астон Вилла» продлила контракт с Смитом
17:13
«Астон Вилла» продлила контракт с главным тренером Дином Смитом, информирует пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано на 4 года.
«Астон Вилла» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 14 очков.
Смит возглавляет команду с октября 2018 года.
Dean Smith. Aston Villa. 2023. ?#FridayFeeling #AVFC #PL pic.twitter.com/cJWar3lgVv— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 29, 2019
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