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«Астон Вилла» продлила контракт с Смитом

17:13
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«Астон Вилла» продлила контракт с главным тренером Дином Смитом, информирует пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано на 4 года.

«Астон Вилла» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 14 очков.

Смит возглавляет команду с октября 2018 года.

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