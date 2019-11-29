«Астон Вилла» продлила контракт с Смитом

«Астон Вилла» продлила контракт с главным тренером Дином Смитом, информирует пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано на 4 года.

«Астон Вилла» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 14 очков.

Смит возглавляет команду с октября 2018 года.