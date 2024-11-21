«Астон Вилла» продлила контракт с Роджерсом

«Астон Вилла» объявила о подписании нового контракта с нападающим Морганом Роджерсом. 22-летний игрок сборной Англии подписал соглашение, рассчитанное до 2030 года.

Англичанин перешел в «Астон Виллу» из «Миддлсбро» в феврале 2024 года за 9,4 миллиона евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

В этом сезоне Роджерс сыграл 15 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.