«Астон Вилла» приняла предложение «Манчестер Сити» по Грилишу в размере 100 миллионов фунтов
10:17
«Астон Вилла» приняла предложение «Манчестер Сити» по полузащитнику Джеку Грилишу, сообщает Sky Sports.
По информации источника, «виллианы» согласны отпустить 25-летнего капитана команды в «Манчестер Сити» за 100 миллионов фунтов. Теперь решение о переходе остается за самим футболистом.
Грилиш — воспитанник «Астон Виллы». В сезоне-2020/21 футболист провел 27 матчей за команду, на его счету 7 голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 58,5 миллиона фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11679/12368063/jack-grealish-manchester-citys-100m-transfer-bid-for-england-midfielder-expected-to-be-accepted-by-aston-villa
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