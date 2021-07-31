«Астон Вилла» приняла предложение «Манчестер Сити» по Грилишу в размере 100 миллионов фунтов

«Астон Вилла» приняла предложение «Манчестер Сити» по полузащитнику Джеку Грилишу, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «виллианы» согласны отпустить 25-летнего капитана команды в «Манчестер Сити» за 100 миллионов фунтов. Теперь решение о переходе остается за самим футболистом.

Грилиш — воспитанник «Астон Виллы». В сезоне-2020/21 футболист провел 27 матчей за команду, на его счету 7 голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 58,5 миллиона фунтов.