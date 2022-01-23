«Астон Вилла» предложила «Ювентусу» 20 миллионов евро за Бентанкура

«Астон Вилла» интересуется полузащитником «Ювентуса» Родриго Бентанкуром, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, бирмингемцы предлагают 20 миллионов евро плюс бонусы за 24-летнего уругвайца. Сообщается, что английский клуб готов подписать с футболистом контракт на 4 года.

#AstonVilla are interested in Rodrigo #Bentancur, who is transferable for #Juventus in January. First bid of #Villans is € 20M + bonuses. Ready for the midfielder a 4-years contract. #transfers #AVFC — Nicol? Schira (@NicoSchira) January 23, 2022

В сезоне-2021/22 Бентанкур провел 25 матчей за «Ювентус», на его счету 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.