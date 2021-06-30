«Астон Вилла» предлагает Грилишу контракт с зарплатой 150 тысяч фунтов в неделю

«Астон Вилла» пытается сохранить в команде полузащитника Джека Грилиша, сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб предлагает 25-летнему англичанину новый контракт с зарплатой 150 тысяч фунтов в неделю.

В сезоне-2020/2021 Грилиш провел 27 матчей за «Астон Виллу», на его счету семь голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 58,5 миллиона фунтов. 26 июня сообщалось, что Грилиш согласовал условия контракта с «Манчестер Сити».