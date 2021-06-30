«Астон Вилла» предлагает Грилишу контракт с зарплатой 150 тысяч фунтов в неделю
08:32
«Астон Вилла» пытается сохранить в команде полузащитника Джека Грилиша, сообщает The Telegraph.
По информации источника, клуб предлагает 25-летнему англичанину новый контракт с зарплатой 150 тысяч фунтов в неделю.
В сезоне-2020/2021 Грилиш провел 27 матчей за «Астон Виллу», на его счету семь голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 58,5 миллиона фунтов. 26 июня сообщалось, что Грилиш согласовал условия контракта с «Манчестер Сити».
Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/06/29/aston-villa-hopeful-manchester-city-target-jack-grealish-will/?utm_content=football&utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1624963772
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