«Астон Вилла» подписала контракт с форвардом «Боруссии» Маленом

«Астон Вилла» объявила о подписании контракта с голландским футболистом Доньеллом Маленом из дортмундской «Боруссии», сообщает пресс-служба клуба.

25-летний форвард Мален, забивший более 100 голов за карьеру, сменил клуб из Германии, сумма сделки не разглашается.

Футболист прошел все уровни в клубе «ПСВ», где забил 40 голов в 80 матчах, а затем перешел в «Боруссию».

В текущем сезоне Мален провел за немецкий клуб 21 игру во всех турнирах, где отметился 5 голами и 1 результативной передачей.