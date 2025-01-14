«Астон Вилла» подписала контракт с форвардом «Боруссии» Маленом
«Астон Вилла» объявила о подписании контракта с голландским футболистом Доньеллом Маленом из дортмундской «Боруссии», сообщает пресс-служба клуба.
25-летний форвард Мален, забивший более 100 голов за карьеру, сменил клуб из Германии, сумма сделки не разглашается.
Футболист прошел все уровни в клубе «ПСВ», где забил 40 голов в 80 матчах, а затем перешел в «Боруссию».
В текущем сезоне Мален провел за немецкий клуб 21 игру во всех турнирах, где отметился 5 голами и 1 результативной передачей.
Источник: Астон Вилла
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|19
|14
|4
|1
|47-19
|46
|
2
|Арсенал
|20
|11
|7
|2
|39-18
|40
|
3
|Нот. Форест
|20
|12
|4
|4
|29-19
|40
|
4
|Челси
|20
|10
|6
|4
|39-24
|36
|
5
|Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
|34-22
|35
|
6
|Ман. Сити
|20
|10
|4
|6
|36-27
|34
|
7
|Борнмут
|20
|9
|6
|5
|30-23
|33
|
8
|Астон Вилла
|20
|9
|5
|6
|30-32
|32
|
9
|Фулхэм
|20
|7
|9
|4
|30-27
|30
|
10
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|
11
|Брентфорд
|20
|8
|3
|9
|38-35
|27
|
12
|Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|
13
|МЮ
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|
14
|Вест Хэм
|20
|6
|5
|9
|24-39
|23
|
15
|Кр. Пэлас
|20
|4
|9
|7
|21-28
|21
|
16
|Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15-25
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|20
|4
|4
|12
|31-45
|16
|
18
|Ипсвич
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|
19
|Лестер
|20
|3
|5
|12
|23-44
|14
|
20
|Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.01
|22:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
|14.01
|22:30
|
Вест Хэм – Фулхэм
|- : -
|14.01
|22:30
|
Челси – Борнмут
|- : -
|14.01
|23:00
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|- : -
|15.01
|22:30
|
Эвертон – Астон Вилла
|- : -
|15.01
|22:30
|
Лестер – Кр. Пэлас
|- : -
|15.01
|22:30
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
|15.01
|23:00
|
Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|16.01
|22:30
|
Ипсвич – Брайтон
|- : -
|16.01
|23:00
|
МЮ – Саутгемптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|13
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|16
|1
|5
Новости