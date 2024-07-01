«Астон Вилла» подписала контракт с Баркли

Полузащитник «Лутона» Росс Баркли подписал контракт с «Астон Виллой», сообщается на официальном сайте клуба.

Срок соглашения контракта с 30-летним англичанином не сообщается.

В минувшем сезоне Баркли провел за «Лутон» 37 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач. Его команда вылетела из АПЛ в чемпионшип по итогам сезона.