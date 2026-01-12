«Астон Вилла» подписала контракт с 17-летним форвардом «Метца» Маджо

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сумма сделки составила 12 миллионов евро.

17-летний Маджо является уроженцем Энфилда (Большой Лондон, Англия). В детстве он переехал с семьей в Люксембург. Форвард выступал за юношеские команды «Мариски» и «Расинга», а в 2023 году присоединился к молодежной академии «Метца». За главную французскую команду футболист дебютировал в августе 2025-го.

Маджо провел три матча за основную сборную Люксембурга, также он представлял национальную команду Англии до 17 лет.