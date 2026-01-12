«Астон Вилла» подписала контракт с 17-летним форвардом «Метца» Маджо
«Астон Вилла» объявила о подписании контракта с нападающим «Метца» Брайаном Маджо.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сумма сделки составила 12 миллионов евро.
17-летний Маджо является уроженцем Энфилда (Большой Лондон, Англия). В детстве он переехал с семьей в Люксембург. Форвард выступал за юношеские команды «Мариски» и «Расинга», а в 2023 году присоединился к молодежной академии «Метца». За главную французскую команду футболист дебютировал в августе 2025-го.
Маджо провел три матча за основную сборную Люксембурга, также он представлял национальную команду Англии до 17 лет.
Источник: Официальный сайт «Астон Виллы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|33
|21
|7
|5
|63-26
|70
|
2
|Ман. Сити
|32
|20
|7
|5
|65-29
|67
|
3
|МЮ
|33
|16
|10
|7
|58-45
|58
|
4
|Астон Вилла
|33
|17
|7
|9
|47-41
|58
|
5
|Ливерпуль
|33
|16
|7
|10
|54-43
|55
|
6
|Челси
|33
|13
|9
|11
|53-42
|48
|
7
|Брентфорд
|33
|13
|9
|11
|48-44
|48
|
8
|Борнмут
|33
|11
|15
|7
|50-50
|48
|
9
|Эвертон
|33
|13
|8
|12
|40-39
|47
|
10
|Брайтон
|33
|12
|11
|10
|45-39
|47
|
11
|Сандерленд
|33
|12
|10
|11
|36-40
|46
|
12
|Фулхэм
|33
|13
|6
|14
|43-46
|45
|
13
|Кр. Пэлас
|32
|11
|10
|11
|35-36
|43
|
14
|Ньюкасл
|33
|12
|6
|15
|46-49
|42
|
15
|Лидс
|33
|9
|12
|12
|42-49
|39
|
16
|Нот. Форест
|33
|9
|9
|15
|36-45
|36
|
17
|Вест Хэм
|33
|8
|9
|16
|40-57
|33
|
18
|Тоттенхэм
|33
|7
|10
|16
|42-53
|31
|
19
|Бернли
|33
|4
|8
|21
|34-67
|20
|
20
|Вулверхэмптон
|33
|3
|8
|22
|24-61
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.04
|22:00
|Брайтон – Челси
|- : -
|22.04
|22:00
|Борнмут – Лидс
|- : -
|22.04
|22:00
|Бернли – Ман. Сити
|- : -
|24.04
|22:00
|Сандерленд – Нот. Форест
|- : -
|25.04
|14:30
|Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|25.04
|17:00
|Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
|25.04
|17:00
|Вест Хэм – Эвертон
|- : -
|25.04
|17:00
|Вулверхэмптон – Тоттенхэм
|- : -
|25.04
|19:30
|Арсенал – Ньюкасл
|- : -
|27.04
|22:00
|МЮ – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|23
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|21
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|15
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|18
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|10
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|9
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|28
|1
|9
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|30
|1
|8
Новости