«Астон Вилла» подписала Доббина из «Эвертона»

Форвард «Эвертона» Льюис Доббин подписал контракт с «Астон Виллой», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 21-летним англичанином не сообщаются. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 11,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне Доббин провел 15 матчей в АПЛ и забил один гол.