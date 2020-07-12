«Астон Вилла» победила «Кристал Пэлас». Бирмингемцы выиграли первый матч с января

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» победила «Кристал Пэлас» со счетом 2:0. Клуб из Бирмингема одержал первую победу с января 2020 года. После рестарта чемпионата клуб лишь дважды сыграл вничью.

«Астон Вилла» набрала 30 очков, но все еще находится в зоне вылета.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

35-й тур

«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» — 2:0 (1:0)

Голы: Трезеге, 45+4 (1:0). Трезеге, 59 (2:0).

«Астон Вилла»: Рейна, Эль-Мохамади, Тэйлор (Таргетт, 37), Мингс, Конса, Хурихэйн (Накамба, 80), Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге (Эль-Гази, 88), Саматта (Дэвис, 80).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Сако, Данн, ван Анхолт, Уорд, Макартур (Маккарти, 46), Куяте (Ридевалд, 65), Миливоевич (Майер, 75), Бентеке, Айю (Таунсенд, 65), Заа.

Предупреждения: Мингс, 27. Сако, 27. Заа, 27. Куяте, 54. Миливоевич, 67. Дуглас Луис, 90+1.

Удаление: Бентеке, 90+6.

Судья: Аткинсон (Англия).

12 июля. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».