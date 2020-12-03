«Астон Вилла» оценивает Грилиша в 100 миллионов фунтов

«Астон Вилла» не планирует продавать полузащитника Джека Грилиша меньше, чем за 100 миллионов фунтов, сообщает The Telegraph.

По информации источника, такой ценник отбивает интерес «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», заинтересованных в 25-летнем англичанине.

В сезоне-2020/21 Грилиш провел 10 матчей за «Астон Виллу», на его счету 6 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40,5 миллиона фунтов.