Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Астон Вилла» оценивает Грилиша в 100 миллионов фунтов

11:58
Теги:

«Астон Вилла» не планирует продавать полузащитника Джека Грилиша меньше, чем за 100 миллионов фунтов, сообщает The Telegraph.

По информации источника, такой ценник отбивает интерес «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», заинтересованных в 25-летнем англичанине.

В сезоне-2020/21 Грилиш провел 10 матчей за «Астон Виллу», на его счету 6 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40,5 миллиона фунтов.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир