«Астон Вилла» обыграла «Шеффилд Юнайтед» на старте сезона
«Астон Вилла» победила «Шеффилд Юнайтед» в матче 1-го тура чемпионата Англии — 1:0. Единственный мяч провел Эрзи Конса на 63-й минуте.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
2-й тур
«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:0 (0:0)
Гол: Конса, 63.
Нереализованный пенальти: Ландстрем, 36 (вратарь)
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Хурихэйн (Дэвис, 62), Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге, Уоткинс.
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем (Макберни, 68), Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек (Осборн, 63), Берге, Ландстрем, Макголдрик (Ампаду, 31), Берк.
Предупреждения: Ландстрем, 10. Таргетт, 33. Кэш, 83. Макгинн, 84.
Удаление: Иган, 12.
Судья: Скотт.
21 сентября. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/