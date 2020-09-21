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«Астон Вилла» обыграла «Шеффилд Юнайтед» на старте сезона

22:12
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«Астон Вилла» победила «Шеффилд Юнайтед» в матче 1-го тура чемпионата Англии — 1:0. Единственный мяч провел Эрзи Конса на 63-й минуте.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

2-й тур

«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:0 (0:0)

Гол: Конса, 63.

Нереализованный пенальти: Ландстрем, 36 (вратарь)

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Хурихэйн (Дэвис, 62), Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге, Уоткинс.

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем (Макберни, 68), Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек (Осборн, 63), Берге, Ландстрем, Макголдрик (Ампаду, 31), Берк.

Предупреждения: Ландстрем, 10. Таргетт, 33. Кэш, 83. Макгинн, 84.

Удаление: Иган, 12.

Судья: Скотт.

21 сентября. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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