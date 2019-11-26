«Астон Вилла» обыграла «Ньюкасл» и прервала серию из трех поражений

«Астон Вилла» в матче 13-го тура чемпионата Англии обыграла «Ньюкасл» — 2:0. Отличились Конор Хурихэйн и Анвар Эль-Гази.

«Астон Вилла» прервала трехматчевую серию поражений. С 14 очками она занимает 15-е место в турнирной таблице. «Ньюкасл» (15) — 14-й. «Сороки» впервые уступили за четыре встречи.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

13-й тур

«Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0 (2:0)

Голы: Хурихэйн, 32 (1:0). Эль-Гази, 36 (2:0).

«Астон Вилла»: Хитон, Таргетт, Гильбер, Мингс, Конса, Хурихэйн (Лансбери, 90+1), Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Эль-Гази, Уэсли.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Виллемс, Дамметт (Кэрролл, 63), Йедлин, Шелви, Хэйден, Альмирон (Атсу, 79), Сен-Максимен, Жоэлинтон (Гэйл, 72).

Предупреждения: Фернандес, 35. Уэсли, 80.

Судья: Мэйсон (Англия).

25 ноября. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

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