«Астон Вилла» обыграла «Эвертон», одержав первую победу после возвращения в АПЛ

«Астон Вилла» одержала победу над «Эвертоном» (2:0) в матче 3-го тура чемпионата Англии. В составе хозяев отличились Уэсли и Анвар Эль-Гази.

«Астон Вилла» с тремя очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» — 9-я строчка и четыре балла.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур

«Астон Вилла» — «Эвертон» — 2:0 (1:0)

Голы: Уэсли, 21 (1:0). Эль-Гази, 90+5 (2:0).

«Астон Вилла»: Хитон, Тэйлор, Энгелс, Гильбер, Мингс, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Хота (Эль-Гази, 78), Уэсли, Трезеге (Эль-Мохамади, 86).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М.Кин, Мина, Шнейдерлен, Сигурдссон (Ивоби, 61), Андре Гомеш, Бернард (М.Кин, 62), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Уолкотт, 78).

Предупреждения: Гильбер, 5. Калверт-Льюин, 52. Андре Гомеш, 80. Трезеге, 85. Коулман, 85.

Судья: Оливер (Англия).

23 августа. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

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