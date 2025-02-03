«Астон Вилла» объявила об аренде Рэшфорда

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд арендован «Астон Виллой», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 27-летним англичанином рассчитано до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне Рэшфорд забил 7 мячей и сделал 3 голевых паса в 24 матчах за «МЮ». Его контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.