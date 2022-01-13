«Астон Вилла» объявила о трансфере защитника Диня
Защитник Люка Динь перешел из «Эвертона» в «Астон Виллу», сообщает официальный сайт бирмингемского клуба.
28-летний француз будет выступать за «Астон Виллу» под 27-м номером.
Ранее сообщалось, что бирмингемский клуб заплатит за защитника 25 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Динь провел 15 матчей за «Эвертон» и забил один мяч.
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|21
|17
|2
|2
|53-13
|53
|
2
|Челси
|21
|12
|7
|2
|45-16
|43
|
3
|Ливерпуль
|20
|12
|6
|2
|52-18
|42
|
4
|Вест Хэм
|21
|11
|4
|6
|39-27
|37
|
5
|Арсенал
|20
|11
|2
|7
|33-25
|35
|
6
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|23-20
|33
|
7
|МЮ
|19
|9
|4
|6
|30-27
|31
|
8
|Вулверхэмптон
|19
|8
|4
|7
|14-14
|28
|
9
|Брайтон
|19
|6
|9
|4
|20-20
|27
|
10
|Лестер
|18
|7
|4
|7
|31-33
|25
|
11
|Саутгемптон
|20
|5
|9
|6
|24-30
|24
|
12
|Брентфорд
|20
|6
|5
|9
|24-30
|23
|
13
|Кр. Пэлас
|20
|5
|8
|7
|29-30
|23
|
14
|Астон Вилла
|19
|7
|1
|11
|25-30
|22
|
15
|Эвертон
|18
|5
|4
|9
|23-32
|19
|
16
|Лидс
|19
|4
|7
|8
|21-37
|19
|
17
|Уотфорд
|18
|4
|1
|13
|22-36
|13
|
18
|Бернли
|17
|1
|8
|8
|16-27
|11
|
19
|Ньюкасл
|19
|1
|8
|10
|19-42
|11
|
20
|Норвич
|20
|2
|4
|14
|8-44
|10
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.01
|15:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|1 : 2
|1.01
|18:00
|
Уотфорд – Тоттенхэм
|0 : 1
|1.01
|20:30
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|2 : 3
|2.01
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|2 : 1
|2.01
|17:00
|
Лидс – Бернли
|3 : 1
|2.01
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|2 : 3
|2.01
|19:30
|
Челси – Ливерпуль
|2 : 2
|3.01
|20:30
|
МЮ – Вулверхэмптон
|0 : 1
|31.05
|00:00
|
Лестер – Норвич
|- : -
|31.05
|00:00
|
Саутгемптон – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|17
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4
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