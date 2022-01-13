«Астон Вилла» объявила о трансфере защитника Диня

Защитник Люка Динь перешел из «Эвертона» в «Астон Виллу», сообщает официальный сайт бирмингемского клуба.

28-летний француз будет выступать за «Астон Виллу» под 27-м номером.

Ранее сообщалось, что бирмингемский клуб заплатит за защитника 25 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Динь провел 15 матчей за «Эвертон» и забил один мяч.