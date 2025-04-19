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«Астон Вилла» дома разгромила «Ньюкасл»

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Футболист «Астон Виллы» Йен Матсен забивает гол в ворота «Ньюкасла».
Фото Reuters

«Астон Вилла» дома обыграла «Ньюкасл» в матче 33-го тура АПЛ — 4:1.

Единственный гол гостей забил Фабиан Шер. У хозяев отличились Олли Уоткинс, Йен Матсен и Андре Онана, еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Ньюкасла» Дэн Берн.

«Астон Вилла» поднялась на шестое место в таблице АПЛ с 57 очками. «Ньюкасл» идет на третьей строчке с 59 очками.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.
19 апреля, 19:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
4:1
Ньюкасл Юнайтед

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Ньюкасл Юнайтед
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«Брентфорд» в большинстве победил «Брайтон»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2
 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3
 Ньюкасл 33 18 5 10 62-44 59
4
 Ман. Сити 33 17 7 9 64-42 58
5
 Нот. Форест 32 17 6 9 51-38 57
6
 Астон Вилла 33 16 9 8 53-47 57
7
 Челси 32 15 9 8 56-39 54
8
 Борнмут 33 13 10 10 52-40 49
9
 Фулхэм 32 13 9 10 47-43 48
10
 Брайтон 33 12 12 9 53-53 48
11
 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12
 Кр. Пэлас 33 11 11 11 41-45 44
13
 Эвертон 33 8 14 11 34-40 38
14
 МЮ 32 10 8 14 38-45 38
15
 Тоттенхэм 32 11 4 17 60-49 37
16
 Вест Хэм 33 9 9 15 37-55 36
17
 Вулверхэмптон 32 10 5 17 47-61 35
18
 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19
 Лестер 32 4 6 22 27-72 18
20
 Саутгемптон 33 2 5 26 24-78 11
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38 тур
19.04 17:00
Брентфорд – Брайтон
 4 : 2
19.04 17:00
Кр. Пэлас – Борнмут
 0 : 0
19.04 17:00
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 2
19.04 17:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 1 : 1
19.04 19:30
Астон Вилла – Ньюкасл
 4 : 1
20.04 16:00
Фулхэм – Челси
 - : -
20.04 16:00
Ипсвич – Арсенал
 - : -
20.04 16:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
20.04 18:30
Лестер – Ливерпуль
 - : -
21.04 22:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 15 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 17 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 31 1 2
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