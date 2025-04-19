«Астон Вилла» дома разгромила «Ньюкасл»

«Астон Вилла» дома обыграла «Ньюкасл» в матче 33-го тура АПЛ — 4:1.

Единственный гол гостей забил Фабиан Шер. У хозяев отличились Олли Уоткинс, Йен Матсен и Андре Онана, еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Ньюкасла» Дэн Берн.

«Астон Вилла» поднялась на шестое место в таблице АПЛ с 57 очками. «Ньюкасл» идет на третьей строчке с 59 очками.