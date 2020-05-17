«Астон Вилла» не собирается снижать цену за Грилиша

«Астон Вилла» не будет снижать цену за своего капитана Джека Грилиша, даже если покинет премьер-лигу, сообщает Daily Mail.

Грилиш остается целью для «Манчестер Юнайтед» на ближайшее окно. Более того, «красные дьяволы» уже начали подготовительную работу к этому трансферу.

Бирмингемский клуб потребует 80 миллионов фунтов стерлингов за 24-летнего полузащитника, даже если вылетит в чемпионшип.

Нынешние владельцы «Астон Виллы» Нассеф Саварис и Уэс Эденс имеют доступ к капиталу в 12 миллиардов фунтов, а потому будут готовы поддержать свой клуб при необходимости, не устраивая распродажу звезд по бросовой цене.

В нынешнем сезоне Грилиш в премьер-лиге провел 26 матчей, забил семь мячей.