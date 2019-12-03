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«Астон Вилла» не собирается продавать Грилиша в «Манчестер Юнайтед»

10:26
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«Манчестер Юнайтед» претендует на капитана «Астон Виллы» Джека Грилиша. Однако бирмингемский клуб не собирается продавать 24-летнего англичанина в ближайшее время, сообщает The Telegraph.

В последнем очном противостоянии команд Грилиш отметился забитым голов. Всего в текущем сезона не его счету 3 гола и 4 результативные передачи в 12 матчах.

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