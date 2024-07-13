«Астон Вилла» намерена выкупить у «Эвертона» Онана
«Астон Вилла» ведет переговоры о приобретении у «Эвертона» полузащитника Амаду Онана, сообщает Mirror.
По информации источника, сумма сделки оценивается в 60 миллионов евро. Отмечается, что к 22-летнему бельгийскому футболисту также проявляют интерес и другие клубы.
Онана присоединился к «Эвертону» в 2022 году. Он провел 72 матча за «ирисок» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. Его контракт к клубом рассчитан до лета 2027 года.
Полузащитник выступал за сборную Бельгии на чемпионате мира-2022 и Евро-2024.
Источник: Mirror
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