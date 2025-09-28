Футбол
28 сентября, 10:19

«Астон Вилла» намерена продлить контракт с Роджерсом

Павел Лопатко

«Астон Вилла» планирует продлить контракт с полузащитником Морганом Роджерсом, сообщает Football Insider.

По данным источника, с помощью обновленного соглашения с 23-летним англичанином «Астон Вилла» намерена сохранить игрока не фоне предметного интереса со стороны «Челси» и «Тоттенхэма».

Роджерс играет за «Астон Виллу» с 2024 года. Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 полузащитник во всех турнирах в 7 матчах не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 55 миллионов евро.

ФК Астон Вилла
