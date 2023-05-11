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Сегодня, 19:01

«Астон Вилла» намерена подписать полузащитника «Спортинга» Угарте

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Астон Вилла» замышляет покупку полузащитника полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте.

Как сообщает The Sun, будущий спортивный директор клуба Матеу Алемани готовится сделать свое первое громкое подписание в «Астон Вилле». Алемани поддерживает контакт с главным тренером команды Унаи Эмери по поводу подписания 22-летнего игрока и может рассчитывать на привлечение полузащитника в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» выделит Эмери 225 миллионов евро на трансферы.

Также информировалось, что «Ливерпуль» готов выплатить 52 миллиона фунтов за Угарте.

Уругвайский футболист выступает за «Спортинг» с 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел 45 матчей за команду во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Источник: The Sun
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Спортинг (Лиссабон)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 4 4 89-31 82
2
 Арсенал 35 25 6 4 83-39 81
3
 Ньюкасл 34 18 11 5 61-29 65
4
 МЮ 34 19 6 9 49-41 63
5
 Ливерпуль 35 18 8 9 67-42 62
6
 Тоттенхэм 35 17 6 12 64-57 57
7
 Брайтон 33 16 7 10 63-45 55
8
 Астон Вилла 35 16 6 13 46-43 54
9
 Брентфорд 35 12 14 9 52-45 50
10
 Фулхэм 35 14 6 15 50-49 48
11
 Челси 34 11 9 14 34-39 42
12
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 35-46 40
13
 Вулверхэмптон 35 11 7 17 30-50 40
14
 Борнмут 35 11 6 18 37-67 39
15
 Вест Хэм 35 10 7 18 38-50 37
16
 Лестер 35 8 6 21 49-64 30
17
 Лидс 35 7 9 19 44-69 30
18
 Нот. Форест 35 8 9 18 34-65 33
19
 Эвертон 35 7 11 17 32-53 32
20
 Саутгемптон 35 6 6 23 31-64 24
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Лидс – Ньюкасл
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13.05 17:00
Астон Вилла – Тоттенхэм
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Брентфорд – Вест Хэм
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Челси – Нот. Форест
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13.05 17:00
Кр. Пэлас – Борнмут
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Айван Тони

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Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

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Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

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Каземиру

Манчестер Юнайтед

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Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

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