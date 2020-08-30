«Астон Вилла» нацелилась на голкипера «Арсенала» Мартинеса

Голкипер «Арсенала» Эмилиано Мартинес попал в сферу интересов «Астон Виллы», сообщает The Independent.

Бирмингемский клуб планирует укрепить вратарскую позицию в межсезонье и попытается заполучить аргентинца. Руководство «львов» готово предложить за вратаря около 10 миллионов фунтов стерлингов.

Действующий контракт Мартинеса с «Арсеналом» рассчитан до июня 2022 года.

В новом сезоне голкипер успел провести в составе «канониров» матч в Суперкубке Англии и выиграл с командой трофей.