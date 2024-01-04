«Астон Вилла» может сменить эмблему второй раз за год

«Астон Вилла» может снова сменить эмблему, сообщает Footy Headlines.

Портал опубликовал скриншоты с возможным новым логотипом клуба. Предполагается, что эта эмблема была представлена на недавнем заседании консультативного совета болельщиков бирмингемцев.

«Астон Вилла» недавно уже меняла логотип — с текущего сезона команда выступает под эмблемой в форме круга.

Новая измененная версия напоминает логотип, с которым команда играла с 2016 по 2023 год, на ней снова изображен желтый лев, помещенный в щит, но вместо аббревиатуры «AVFC» сверху на новой эмблеме название клуба целиком прописано снизу.