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«Астон Вилла» может подписать Педро в качестве свободного агента

17:07
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Нападающий «Челси» Педро покинет клуб следующим летом. 32-летний испанец не будет продлевать контракт с лондонским клубом, поэтому игрок уже сейчас начал поиски новой команды, сообщает The Telegraph.

«Астон Вилла» намерена провести переговоры с Педро в ближайшее время, чтобы подписать в качестве свободного агента игрока.

В нынешнем сезоне Педро провел за «синих» 12 матчей, отметившись голом и 2 передачами. Он перешел в «Челси» в 2015 году из «Барселоны» за 27 миллионов евро.

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