«Астон Вилла» может купить полузащитника Филлипса у «Лидса»

Полузащитник «Лидса» Кэлвин Филлипс находится в сфере интересов «Астон Виллы», сообщает The Times.

Бирмингемцы готовы заплатить за 26-летнего игрока сборной Англии 60 миллионов фунтов стерлингов.

На футболиста также претендуют «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Но Филлипс склоняется у переходу именно в «Виллу», так как клуб готов платить ему 10 миллионов в год.

В этом сезоне Филлипс провел 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Он пропустил значительное время из-за травмы.