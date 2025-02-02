«Астон Вилла» может арендовать Асенсио у «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 29-летнего испанца претендует «Астон Вилла», которая хочет арендовать игрока. Стороны близки к заключению договора.

В текущем сезоне Асенсио провел 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.