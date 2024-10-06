«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче АПЛ

«Астон Вилла» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 7-го тура чемпионата Англии — 0:0.

Команда Эрика тен Хага набрала восемь очков и расположилась на 14-м месте в таблице АПЛ. «Астон Вилла» идет на пятой строчке с 14 баллами.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» примет «Брентфорд», а «Астон Вилла» встретится на выезде с «Фулхэмом». Оба противостояния пройдут 19 октября.