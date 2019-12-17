В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Астон Виллой». На эту игру «красные» выставили самый молодой состав в 127-летней истории клуба.

Средний возраст состава мерсисайдского клуба составил 19 лет, 6 месяцев и 3 дня. Основной состав уехал на клубный чемпионат мира.