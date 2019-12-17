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«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: гости выставили самый молодой состав в истории клуба

22:37
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В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Астон Виллой». На эту игру «красные» выставили самый молодой состав в 127-летней истории клуба.

Средний возраст состава мерсисайдского клуба составил 19 лет, 6 месяцев и 3 дня. Основной состав уехал на клубный чемпионат мира.

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