«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: гости выставили самый молодой состав в истории клуба
22:37
В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Астон Виллой». На эту игру «красные» выставили самый молодой состав в 127-летней истории клуба.
Средний возраст состава мерсисайдского клуба составил 19 лет, 6 месяцев и 3 дня. Основной состав уехал на клубный чемпионат мира.
? TEAM NEWS ?— Liverpool FC (@LFC) December 17, 2019
Here's how we line-up against @AVFCOfficial ? #CarabaoCup | #AVLLIV
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