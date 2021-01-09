«Астон Вилла» молодежным составом проиграла «Ливерпулю» в Кубке Англии

«Ливерпуль» победил «Астон Виллу» (4:1) в матче третьего раунда Кубка Англии. Из-за вспышки коронавируса клуб из Бирмингема был вынужден задействовать игроков молодежной команды.

В составе победителей отличились Садио Мане (дважды), Джорджиньо Вайналдум и Мохамед Салах. У хозяев забил Луи Бэрри.

Кубок Англии

3-й раунд

«Астон Вилла» — «Ливерпуль» — 1:4 (1:1)

Голы: Мане, 4 (0:1). Бэрри, 41 (1:1). Вайналдум, 60 (1:2). Мане, 63 (1:3). Салах, 65 (1:4).

Судья: Поусон.

8 января. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».