«Астон Вилла» и «Лестер» встретятся в матче чемпионата Англии

«Астон Вилла» и «Лестер» встретятся в матче 20-го тура английской премьер-лиги в субботу, 4 января. Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и начнется в 18.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Астон Вилла» — «Лестер» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Астон Вилла» набрала 29 очков в 19 турах АПЛ и занимает девятое место по итогам первой половины сезона. «Лестер» располагается на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы с 14 очками.

В последних матчах в 2024 году «Астон Вилла» сыграла вничью с «Брайтоном» (2:2), а «Лестер» уступил «Манчестер Сити» (0:2).