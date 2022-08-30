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«Астон Вилла» интересуется защитником «Вест Хэма» Доусоном

Мария Гусева
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«Астон Вилла» рассматривает вариант покупки защитника «Вест Хэма» Крейга Доусона, сообщает Sky Sports.

По данным источника, 32-летним англичанином также интересуется «Вулверхэмптон».

Доусон перешел из «Уотфорда» в «Вест Хэм» в 2021 году. Срок его текущего соглашения рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 защитник провел за лондонский клуб 50 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

ФК Астон Вилла
ФК Вест Хэм Юнайтед
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