«Астон Вилла» интересуется защитником «Вест Хэма» Доусоном

«Астон Вилла» рассматривает вариант покупки защитника «Вест Хэма» Крейга Доусона, сообщает Sky Sports.

По данным источника, 32-летним англичанином также интересуется «Вулверхэмптон».

Доусон перешел из «Уотфорда» в «Вест Хэм» в 2021 году. Срок его текущего соглашения рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 защитник провел за лондонский клуб 50 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.