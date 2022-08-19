«Астон Вилла» интересуется защитником «Саутгемптона» Беднареком

«Астон Вилла» может подписать защитника «Саутгемптона» Яна Беднарека, сообщает Meczyki. 26-летний поляк попал в круг интересов «львов» в качестве замены Диего Карлоса, который порвал ахиллово сухожилье и выбыл на неопределенный срок.

Защитник перешел в английский клуб в 2017 году. Срок его действующего контракта истекает в 2025 году.

В прошлом сезоне Беднарек провел за «Саутгемптон» 34 матча, в которых забил 4 гола, также на его счету 10 желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.