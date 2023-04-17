«Астон Вилла» интересуется защитником «Манчестер Сити» Уокером
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может перейти в «Астон Виллу», сообщает Football Insider.
По информации источника, в услугах защитника заинтересован главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери. Руководство «Астон Виллы» готово удовлетворить его просьбу, поскольку находится под впечатлением от развития команды под руководством испанца.
32-летний защитник выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В текущем сезоне англичанин провел 25 матчей за команду во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|31
|23
|5
|3
|74-31
|74
|
2
|Ман. Сити
|30
|22
|4
|4
|78-28
|70
|
3
|МЮ
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|
4
|Ньюкасл
|30
|15
|11
|4
|48-24
|56
|
5
|Тоттенхэм
|31
|16
|5
|10
|57-45
|53
|
6
|Астон Вилла
|31
|15
|5
|11
|44-40
|50
|
7
|Брайтон
|29
|14
|7
|8
|54-37
|49
|
8
|Ливерпуль
|29
|12
|8
|9
|50-35
|44
|
9
|Брентфорд
|31
|10
|13
|8
|47-42
|43
|
10
|Фулхэм
|30
|12
|6
|12
|42-41
|42
|
11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30-33
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|31
|9
|9
|13
|31-40
|36
|
13
|Вулверхэмптон
|31
|9
|7
|15
|26-42
|34
|
14
|Борнмут
|31
|9
|6
|16
|31-59
|33
|
15
|Вест Хэм
|30
|8
|7
|15
|29-41
|31
|
16
|Лидс
|30
|7
|8
|15
|39-54
|29
|
17
|Эвертон
|31
|6
|9
|16
|24-46
|27
|
18
|Нот. Форест
|31
|6
|9
|16
|24-56
|27
|
19
|Лестер
|31
|7
|4
|20
|41-55
|25
|
20
|Саутгемптон
|31
|6
|5
|20
|24-53
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.04
|14:30
|
Астон Вилла – Ньюкасл
|3 : 0
|15.04
|17:00
|
Челси – Брайтон
|1 : 2
|15.04
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|1 : 3
|15.04
|17:00
|
Саутгемптон – Кр. Пэлас
|0 : 2
|15.04
|17:00
|
Тоттенхэм – Борнмут
|2 : 3
|15.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брентфорд
|2 : 0
|15.04
|19:30
|
Ман. Сити – Лестер
|3 : 1
|16.04
|16:00
|
Вест Хэм – Арсенал
|2 : 2
|16.04
|18:30
|
Нот. Форест – МЮ
|0 : 2
|17.04
|22:00
|
Лидс – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|32
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|18
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|15
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|20
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|29
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5
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