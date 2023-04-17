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Сегодня, 15:22

«Астон Вилла» интересуется защитником «Манчестер Сити» Уокером

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может перейти в «Астон Виллу», сообщает Football Insider.

По информации источника, в услугах защитника заинтересован главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери. Руководство «Астон Виллы» готово удовлетворить его просьбу, поскольку находится под впечатлением от развития команды под руководством испанца.

32-летний защитник выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В текущем сезоне англичанин провел 25 матчей за команду во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.

Кайл Уокер
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
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Хавбек «Челси» Ковачич может перейти в «Манчестер Сити»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 31 23 5 3 74-31 74
2
 Ман. Сити 30 22 4 4 78-28 70
3
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
4
 Ньюкасл 30 15 11 4 48-24 56
5
 Тоттенхэм 31 16 5 10 57-45 53
6
 Астон Вилла 31 15 5 11 44-40 50
7
 Брайтон 29 14 7 8 54-37 49
8
 Ливерпуль 29 12 8 9 50-35 44
9
 Брентфорд 31 10 13 8 47-42 43
10
 Фулхэм 30 12 6 12 42-41 42
11
 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12
 Кр. Пэлас 31 9 9 13 31-40 36
13
 Вулверхэмптон 31 9 7 15 26-42 34
14
 Борнмут 31 9 6 16 31-59 33
15
 Вест Хэм 30 8 7 15 29-41 31
16
 Лидс 30 7 8 15 39-54 29
17
 Эвертон 31 6 9 16 24-46 27
18
 Нот. Форест 31 6 9 16 24-56 27
19
 Лестер 31 7 4 20 41-55 25
20
 Саутгемптон 31 6 5 20 24-53 23
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.04 14:30
Астон Вилла – Ньюкасл
 3 : 0
15.04 17:00
Челси – Брайтон
 1 : 2
15.04 17:00
Эвертон – Фулхэм
 1 : 3
15.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 0 : 2
15.04 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 2 : 3
15.04 17:00
Вулверхэмптон – Брентфорд
 2 : 0
15.04 19:30
Ман. Сити – Лестер
 3 : 1
16.04 16:00
Вест Хэм – Арсенал
 2 : 2
16.04 18:30
Нот. Форест – МЮ
 0 : 2
17.04 22:00
Лидс – Ливерпуль
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 32
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 23
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 18
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 15
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 29 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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