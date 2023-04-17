«Астон Вилла» интересуется защитником «Манчестер Сити» Уокером

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может перейти в «Астон Виллу», сообщает Football Insider.

По информации источника, в услугах защитника заинтересован главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери. Руководство «Астон Виллы» готово удовлетворить его просьбу, поскольку находится под впечатлением от развития команды под руководством испанца.

32-летний защитник выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В текущем сезоне англичанин провел 25 матчей за команду во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.