«Астон Вилла» интересуется Кевином де Брейне

«Астон Вилла» провела внутренние обсуждения по поводу возможного подписания полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне, сообщает Sky Sports.

В начале апреля 33-летний бельгиец объявил, что летом покинет «Сити», за который выступал с 2015 года.

В этом сезоне де Брейне сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 8 голевых передач.