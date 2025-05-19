«Астон Вилла» интересуется Ферраном Торресом

Форвард «Барселоны» Ферран Торрес может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, на 25-летнего испанца претендует «Астон Вилла». Бирмингемцы готовы заплатить за игрока сборной Испании около 50 миллионов евро. Ферран уже выступал в АПЛ за «Манчестер Сити» с 2020 по 2022 год.

В текущем сезоне Ферран провел 45 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 7 результативных передач.