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«Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» хотят купить вратаря «Борнмута»

14:51
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«Астон Вилла» включилась в борьбу за голкипера «Борнмута» Аарона Рамсдейла. На 22-летнего игрока также претендует «Шеффилд Юнайтед», который готов заплатить за вратаря 18,5 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

«Борнмут» устраивает такое предложение, на Рамсдейл еще не согласовал условия личного контракта.

«Шеффилд» уже давно хочет заполучить этого вратаря. Однако первое предложение в размере 12 миллионов фунтов «Борнмутом» было отвергнуто.

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