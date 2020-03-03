«Астон Вилла» и «Интер Майами» рассчитывают подписать Старриджа летом

«Астон Вилла» и «Интер Майами» сохраняют интерес к нападающему Дэниэлу Старриджу несмотря на то, что тот отстранен от любой футбольной деятельности до середины июня за участие в ставках.

И клуб из Бирмингема, и клуб из Майами, принадлежащий Дэвиду Бекхэму, рассчитывают подписать 30-летнего англичанина летом в качестве свободного агента.

В понедельник «Трабзонспор» расторг контракт со Старриджем, позже в тот же день стало известно о его дисквалификации.

В сезоне-2019/20 на счету Старриджа 7 голов и 4 результативных передачи в 16 матчах за «Трабзонспор».

В июле 2019 года форвард был признан виновным по деле об игре на ставках, был дисквалифицирован на шесть недель (из них четыре условно) и оштрафован на 75 тысяч фунтов. Позже апелляционная комиссия обнаружила еще два эпизода нарушения правил и ужесточила наказание, увеличив штраф до 150 тысяч и продлив дисквалификацию, о чем стало известно 2 марта 2020 года.