«Астон Вилла» хочет арендовать Дринкуотера

Принадлежащий «Челси» полузащитник Дэнни Дринкуотер входит в сферу интересов «Астон Виллы», утверждает Sky Sports.

Тренер бирмингемцев Дин Смит видит в Дринкуотере замену для хавбека Джона Макгинна, который пропустит три месяца из-за перелома лодыжки.

В первой части сезона полузащитнику играл в аренде в «Бернли». «Бордовые» могут продлить его аренду, но вряд ли станут это делать, учитывая, что хавбек сыграл только 59 минут в одном матче премьер-лиги.

В сентябре Дринкуотер пропустил несколько недель из-за травмы лодыжки, которую он получил в драке возле одного из ночных клубов Манчестера.