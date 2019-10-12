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«Астон Вилла» готова сделать предложение «Тоттенхэму» по Дайеру

23:25
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Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер входит в сферу интересов «Астон Виллы». Клуб из Бирмингема готов сделать предложение о покупке 25-летнего англичанина в зимнее трансферное окно, сообщает The Birmingham Mail.

«Шпоры» планирует продать хавбека, так как главный тренер команды Маурисио Покеттино намерен пойти на значительные перемены в составе. Сам Дайер не против уйти из лондонского клуба, так как хочет вернуть себе место в сборной Англии.

В текущем сезоне английской премьер-лиги полузащитник провел только два матча и лишь в одном вышел в стартовом составе.

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