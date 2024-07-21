«Астон Вилла» готова продать Диня

Защитник «Астон Виллы» Люка Динь может покинуть клуб, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, бирмингемцы рассматривает возможность продажи 31-летнего француза.

В минувшем сезоне Динь провел 46 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.