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Сегодня, 07:05

«Астон Вилла» готова продать Диня

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Астон Виллы» Люка Динь может покинуть клуб, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, бирмингемцы рассматривает возможность продажи 31-летнего француза.

В минувшем сезоне Динь провел 46 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Люка Динь
ФК Астон Вилла
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