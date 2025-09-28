«Астон Вилла» обыграла «Фулхэм» и одержала первую победу в сезоне АПЛ

«Астон Вилла» на своем поле переиграла «Фулхэм» в матче 6-го тура АПЛ — 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Олли Уоткинса (37-я минута), Джона Макгинна (49-я) и Эмилиано Буэндии (51-я). Единственный мяч гостей на счету Рауля Хименеса (3-я).

«Астон Вилла» (6 очков) одержала первую победу в АПЛ в текущем сезоне и поднялась на 16-е место. «Фулхэм» (8) идет десятым в турнирной таблице.