«Астон Вилла» одержала победу над «Фулхэмом» в домашнем матче

«Астон Вилла» дома обыграла «Фулхэм» в матче 35-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал полузащитник Юри Тилеманс, который поразил ворота гостей на 12-й минуте.

«Астон Вилла» с 60 очками сохраняет седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» (51) располагается на строчку ниже.