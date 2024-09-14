«Астон Вилла» победила «Эвертон», отыгравшись со счета 0:2

«Астон Вилла» дома обыграла «Эвертон» в матче 4-го тура АПЛ — 3:2.

Дубль у бирмингемцев оформил Олли Уоткинс. Форвард отличился на 36-й и 58-й минутах. Победный мяч на 76-й минуте забил Джон Дуран.

У «ирисок» отличились Дуайт Макнейл (16-я минута) и Доминик Калверт-Льюин (27-я).

«Эвертон» во втором матче кряду уступил, выигрывая со счетом 2:0 по ходу встречи. В прошлом туре команда Шона Дайча с тем же счетом проиграла «Борнмуту» (2:3).

«Астон Вилла» (9 очков) поднялась на третье место в АПЛ. «Эвертон» (0) потерпел четвертое поражение на старте сезона и замыкает турнирную таблицу.