«Астон Вилла» победила «Эвертон», отыгравшись со счета 0:2
«Астон Вилла» дома обыграла «Эвертон» в матче 4-го тура АПЛ — 3:2.
Дубль у бирмингемцев оформил Олли Уоткинс. Форвард отличился на 36-й и 58-й минутах. Победный мяч на 76-й минуте забил Джон Дуран.
У «ирисок» отличились Дуайт Макнейл (16-я минута) и Доминик Калверт-Льюин (27-я).
«Эвертон» во втором матче кряду уступил, выигрывая со счетом 2:0 по ходу встречи. В прошлом туре команда Шона Дайча с тем же счетом проиграла «Борнмуту» (2:3).
«Астон Вилла» (9 очков) поднялась на третье место в АПЛ. «Эвертон» (0) потерпел четвертое поражение на старте сезона и замыкает турнирную таблицу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ливерпуль
|4
|3
|0
|1
|7-1
|9
|
3
|Астон Вилла
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Нот. Форест
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
5
|Брайтон
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
6
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
7
|Ньюкасл
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
8
|Брентфорд
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
9
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
10
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
11
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
12
|Челси
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|
13
|Вест Хэм
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|
14
|Тоттенхэм
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|
15
|Лестер
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|
16
|Кр. Пэлас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
17
|Ипсвич
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
19
|Саутгемптон
|4
|0
|0
|4
|1-8
|0
|
20
|Эвертон
|4
|0
|0
|4
|4-13
|0
|14.09
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|0 : 3
|14.09
|17:00
|
Брайтон – Ипсвич
|0 : 0
|14.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|2 : 2
|14.09
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|1 : 1
|14.09
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|0 : 1
|14.09
|17:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|2 : 1
|14.09
|19:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|3 : 2
|14.09
|22:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|15.09
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|15.09
|18:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|2
|1
|1
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0