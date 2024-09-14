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Сегодня, 21:30

«Астон Вилла» победила «Эвертон», отыгравшись со счета 0:2

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Астон Вилла» дома обыграла «Эвертон» в матче 4-го тура АПЛ — 3:2.

Дубль у бирмингемцев оформил Олли Уоткинс. Форвард отличился на 36-й и 58-й минутах. Победный мяч на 76-й минуте забил Джон Дуран.

У «ирисок» отличились Дуайт Макнейл (16-я минута) и Доминик Калверт-Льюин (27-я).

«Эвертон» во втором матче кряду уступил, выигрывая со счетом 2:0 по ходу встречи. В прошлом туре команда Шона Дайча с тем же счетом проиграла «Борнмуту» (2:3).

«Астон Вилла» (9 очков) поднялась на третье место в АПЛ. «Эвертон» (0) потерпел четвертое поражение на старте сезона и замыкает турнирную таблицу.

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
14 сент, 19:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
3:2
Эвертон

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Эвертон
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ливерпуль 4 3 0 1 7-1 9
3
 Астон Вилла 4 3 0 1 7-6 9
4
 Нот. Форест 4 2 2 0 4-2 8
5
 Брайтон 4 2 2 0 6-2 8
6
 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
7
 Ньюкасл 3 2 1 0 4-2 7
8
 Брентфорд 4 2 0 2 6-6 6
9
 МЮ 4 2 0 2 5-5 6
10
 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
11
 Фулхэм 4 1 2 1 4-4 5
12
 Челси 3 1 1 1 7-5 4
13
 Вест Хэм 4 1 1 2 5-6 4
14
 Тоттенхэм 3 1 1 1 6-3 4
15
 Лестер 4 0 2 2 5-7 2
16
 Кр. Пэлас 4 0 2 2 4-7 2
17
 Ипсвич 4 0 2 2 2-7 2
18
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3-9 1
19
 Саутгемптон 4 0 0 4 1-8 0
20
 Эвертон 4 0 0 4 4-13 0
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Фулхэм – Вест Хэм
 1 : 1
14.09 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 0 : 1
14.09 17:00
Ман. Сити – Брентфорд
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