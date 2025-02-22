«Астон Вилла» победила «Челси», Асенсио забил два гола после передач Рэшфорда

«Астон Вилла» дома победила «Челси» в матче 26-го тура АПЛ — 2:1.

У хозяев дубль оформил Марко Асенсио, которому дважды ассистировал Маркус Рэшфорд. У гостей отметился Энцо Фернандес.

«Астон Вилла» набрала 42 очка и занимает 7-е место в таблице АПЛ. «Челси» с 43 очками — на 6-й строчке.