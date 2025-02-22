«Астон Вилла» победила «Челси», Асенсио забил два гола после передач Рэшфорда
«Астон Вилла» дома победила «Челси» в матче 26-го тура АПЛ — 2:1.
У хозяев дубль оформил Марко Асенсио, которому дважды ассистировал Маркус Рэшфорд. У гостей отметился Энцо Фернандес.
«Астон Вилла» набрала 42 очка и занимает 7-е место в таблице АПЛ. «Челси» с 43 очками — на 6-й строчке.
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15
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|0
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16
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|0
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|0
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17
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|0
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18
|Ковентри
|0
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19
|Ипсвич
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|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
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|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
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|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
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|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
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|23.08
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