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22 февраля 2025, 22:32

«Астон Вилла» победила «Челси», Асенсио забил два гола после передач Рэшфорда

Руслан Минаев
Марко Асенсио и Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters

«Астон Вилла» дома победила «Челси» в матче 26-го тура АПЛ — 2:1.

У хозяев дубль оформил Марко Асенсио, которому дважды ассистировал Маркус Рэшфорд. У гостей отметился Энцо Фернандес.

«Астон Вилла» набрала 42 очка и занимает 7-е место в таблице АПЛ. «Челси» с 43 очками — на 6-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 26-й тур.
22 февраля 2025, 20:30. Вилла Парк (Бирмингем)
Астон Вилла
2:1
Челси

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Марко Асенсио
Маркус Рэшфорд
ФК Астон Вилла
ФК Челси
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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